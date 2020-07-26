Более 16 млн людей в мире заразились коронавирусом

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Умерли более 647 тысяч человек

В мире, по состоянию на 26 июля, зафиксировано более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли 647 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США (4 308 855). На втором месте Бразилия (2 394 513), на третьем - Индия (1 193 078).

Россия на четвертом месте, там заразилось 806 тысяч человек. Пятое место у Южной Африки - 434 тысячи заболевших.

Украина на 35 месте. На данный момент известно почти о 64 тысячах инфицированных в стране

В то же время, в мире вылечились от коронавируса почти 9,9 млн человек.

Отметим, что более 15 миллионов случаев заражения коронавирусом в мире было зафиксировано 22 июля. Еще миллион человек заразились за последние три дня.

Ранее ВОЗ заявила об очередном рекордном с начала пандемии суточном количестве заражений COVID-19 в мире, когда за сутки заразились 284 196 человек.

Напомним, 26 июля Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на COVID-19.