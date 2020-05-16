16 мая: какой сегодня праздник и у кого День ангела

В этот день наши предки отмечали праздник Марфы рассадницы
Какой сегодня праздник. 16 мая 2020 года праздновали день Марфы рассадницы. Обычно крестьяне занимались в этот день на огороде и садили рассаду. Садили капусту и другие овощные культуры. Считалось, что если окропить рассаду святой водой, на растительности не будет вредителей.
Также в этот день считалось, что у коров прибавляется молоко.
День ангела у таких имен - Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.
Если верить приметам наших предков, в этот день стоит носить одежду желтого цвета. Считалось, что в этот день удача благоволит в путешествиях и поездках. Кроме того, 16 мая творческих людей могут посетить хорошие идеи.
Ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.
Автор: Мария Соловей