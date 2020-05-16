16 мая: какой сегодня праздник и у кого День ангела

Какой сегодня праздник. 16 мая 2020 года праздновали день Марфы рассадницы. Обычно крестьяне занимались в этот день на огороде и садили рассаду. Садили капусту и другие овощные культуры. Считалось, что если окропить рассаду святой водой, на растительности не будет вредителей.

Также в этот день считалось, что у коров прибавляется молоко.

День ангела у таких имен - Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

Если верить приметам наших предков, в этот день стоит носить одежду желтого цвета. Считалось, что в этот день удача благоволит в путешествиях и поездках. Кроме того, 16 мая творческих людей могут посетить хорошие идеи.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день ясно – будет хороший урожай огурцов.

Гуси и утки крылья поднимают - разразится буря.

Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.

Если черемуха цветет пышно – лето будет без дождей.

Большая роса – будет хороший урожай огурцов.

Если дуб раньше ясеня листья распускает, то это сулит засушливое лето.

Соловьи запели до 16 мая – примета, что скоро все зацветет вокруг.

Если дуб раньше ясеня распускает листья - будет очень сухое лето.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день не рекомендуется мыть голову - будут неприятности.

В этот день можно сажать все, кроме капусты - ее съедят черви.

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