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16 мая: какой сегодня праздник и у кого День ангела

Lite » Стиль жизни 16.05.2020 - 06:00
16 мая: какой сегодня праздник и у кого День ангела
Праздник 16 мая (фото:pixabay.com)

В этот день наши предки отмечали праздник Марфы рассадницы

Какой сегодня праздник. 16 мая 2020 года праздновали день Марфы рассадницы. Обычно крестьяне занимались в этот день на огороде и садили рассаду. Садили капусту и другие овощные культуры. Считалось, что если окропить рассаду святой водой, на растительности не будет вредителей.

Также в этот день считалось, что у коров прибавляется молоко.

День ангела у таких имен - Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

Если верить приметам наших предков, в этот день стоит носить одежду желтого цвета. Считалось, что в этот день удача благоволит в путешествиях и поездках. Кроме того, 16 мая творческих людей могут посетить хорошие идеи.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день ясно – будет хороший урожай огурцов.
  • Гуси и утки крылья поднимают - разразится буря.
  • Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.
  • Если черемуха цветет пышно – лето будет без дождей.
  • Большая роса – будет хороший урожай огурцов.
  • Если дуб раньше ясеня листья распускает, то это сулит засушливое лето.
  • Соловьи запели до 16 мая – примета, что скоро все зацветет вокруг.
  • Если дуб раньше ясеня распускает листья - будет очень сухое лето.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день не рекомендуется мыть голову - будут неприятности.
  • В этот день можно сажать все, кроме капусты - ее съедят черви.

Ранее мы писали, как называть детей в 2020 году по церковному календарю, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Праздники
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