Более 150 домов, почти 30 детсадов и 44 школы повреждены в Киеве с начала войны

С начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве повреждены более 150 домов, почти 30 детсадов и 44 школы. Эксперты оценивают ущерб инфраструктуре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы. В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что эксперты предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов.
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