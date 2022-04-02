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Более 150 домов, почти 30 детсадов и 44 школы повреждены в Киеве с начала войны

Фото: последствия обстрелов Киева (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве повреждены более 150 домов, почти 30 детсадов и 44 школы. Эксперты оценивают ущерб инфраструктуре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы. В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что эксперты предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и области с начала войны обезвредили около 10 тысяч боеприпасов.

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КиевВойна России против Украины