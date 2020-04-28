Только 15% украинцев заметили улучшение ситуации с коронавирусом

В конце апреля 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, 33% - что не меняется и только 15% считают, что она улучшается. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 68% часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% - редко, а 5% вообще не интересуются такими новостями.

Как отмечают социологи, чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

По данным опроса, 61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими. За последние две недели показатели не изменились, в то же время, за месяц количество респондентов, которые считают действия власти мягкими, уменьшилось почти вдвое.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина у украинцев присутствуют признаки депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", с начала карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей: 49% начали следить за ним чаще. Кроме того, 38% опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, 35% - убирать дома, 32% - готовить еду.