Более 15 млн украинцев вакцинировались от COVID, бустерную дозу получили 200 тысяч

В Украине за минувшие сутки, 22 января, привился от коронавируса 38 861 человек. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек, из них получили две дозы - 14 457 249, получили дополнительную дозу вакцины 13 021 человек, а бустерную дозу - 203 445
Всего сделана 29 829 551 прививка.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.
Оптимально ввести бустерную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы. Тогда как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.