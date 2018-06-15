15 июня: праздники и важные события на этот день

15 июня 2018 года отмечается Всемирный день ветра

Все праздники 15 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

15 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня многие страны отмечают Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Этот день был организован в 2011 году под эгидой ООН.

Также 15 июня отмечается оригинальный праздник – Всемирный день ветра, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.

Мусульмане мира 15 июня 2018 года по завершению священного месяца Рамадан празднуют разговение Ураза Байрам.

В народе 15 июня отмечают праздник Зеленого Вьюна или Никифора. В этот день люди плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

Главная примета дня: если воробьи дерутся – к хорошей погоде.

Фото: На Зеленого Вьюна 15 июня плетут венки (pixabay.com/marusya21111999)

15 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1667 году впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.

В 1830 году в Севастополе прошло народное восстание "Чумной бунт".

В 1851 году в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

В 1954 году был учрежден УЕФА.

В 2007 году с помощью украинско-российской ракеты-носителя Днепр выведен в космос немецкий спутник TerraSAR-X с космодрома Байконур.

15 июня: в этот день родились

В 1867 году – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.

В 1936 году – Михаил Державин, советский актер театра и кино.

В 1941 году – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.

В 1943 году – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

В 1946 году – Демис Руссос, греческий певец.

В 1954 году – Джеймс Белуши, американский киноактер.

15 июня: в этот день умерли

В 1834 году – Виктор Кочубей, российский государственный деятель и дипломат.

В 1992 году – Лев Гумилев, русский историк-этнолог, философ, поэт.

В 1996 году – Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

В 2001 году – Михаил Глузский, советский актер театра и кино.

В 2010 году – Юрий Ильенко, украинский кинооператор, режиссер.

В 2015 году – Жанна Фриске, российская эстрадная певица, актриса.

В 2017 году – Алексей Баталов, советский актер театра и кино, режиссер, сценарист.

Именинники 15 июня

Сегодня именины празднуют: Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

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