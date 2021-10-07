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Более 140 тысяч детей осиротели из-за пандемии коронавируса в США

Автор: Сергей Пышкин

С момента пандемии коронавируса в США, более 140 тысяч детей пережили смерть своих родителей или опекунов. Большинство смертей пришлось на афроамериканскую часть семей в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию, с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года, более 140 тысяч детей, в возрасте до 18 лет, остались без родителей или опекунов, которые предоставляли им жилье и удовлетворяли их потребности.

Отмечается, что большинство смертей пришлось именно на афроамериканскую часть населения страны.

С начала пандемии коронавируса в США обнаружили 44,1 млн случаев заражения, среди которых 708 тысяч оказались летальными.

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Соединенные Штаты АмерикиПандемия коронавируса