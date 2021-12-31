Более 140 тысяч COVID-больных: в Италии новый суточный рекорд

В Италии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19. В стране выявили более 140 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным Министерства здравоохранения Италии, в стране за последние 24 часа выявлено 144 234 случая коронавируса. Как отмечает издание, это стало новым суточным рекордом по количеству заболевших.

При этом количество смертей от последствий коронавируса немного снизилось - со 156 до 155.

С февраля 2020 года в Италии официально зарегистрировано 137 402 смерти, связанных с коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,125 млн случаев заражения инфекцией.