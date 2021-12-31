UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 140 тысяч COVID-больных: в Италии новый суточный рекорд

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Италии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19. В стране выявили более 140 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным Министерства здравоохранения Италии, в стране за последние 24 часа выявлено 144 234 случая коронавируса. Как отмечает издание, это стало новым суточным рекордом по количеству заболевших.

При этом количество смертей от последствий коронавируса немного снизилось - со 156 до 155.

С февраля 2020 года в Италии официально зарегистрировано 137 402 смерти, связанных с коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,125 млн случаев заражения инфекцией.

Напомним, 30 декабря в Италии выявили 98 030 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияКоронавирус