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Более 140 тысяч COVID-больных: в Италии новый суточный рекорд

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Рим, Пятница 31 декабря 2021 19:35
Более 140 тысяч COVID-больных: в Италии новый суточный рекорд Фото: в Италии зафиксировали очередной рекорд заражений коронавирусом в сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Италии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19. В стране выявили более 140 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным Министерства здравоохранения Италии, в стране за последние 24 часа выявлено 144 234 случая коронавируса. Как отмечает издание, это стало новым суточным рекордом по количеству заболевших.

При этом количество смертей от последствий коронавируса немного снизилось - со 156 до 155.

С февраля 2020 года в Италии официально зарегистрировано 137 402 смерти, связанных с коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,125 млн случаев заражения инфекцией.

Напомним, 30 декабря в Италии выявили 98 030 новых случаев коронавируса.

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