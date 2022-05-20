Более 14 тысяч защитников Украины награждены с начала войны, - Зеленский

20 мая Зеленский наградил две сотни украинских воинов. С начала войны государственные награды получили около полутора десятков тысяч бойцов.

"Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Всего за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям", – заявил президент.