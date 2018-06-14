14 июня: праздники и важные события на этот день

14 июня 2018 года во всем мире День донора, и свой профессиональный праздник отмечают блогеры. Также сегодня исполняется 72 года американскому президенту Дональду Трампу
Все праздники 14 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.
Всемирный День донора 14 июня (video.rbc.ua)
Также 14 июня, начиная с 2004 года, в интернет-сообществе празднуется Международный день блогера.
В народе 14 июня чествуется Устин. Считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым парнем, то ее ждет семейное счастье. Приметы дня:
В 1783 году – день основания города Севастополь.
Фото: 14 июня 1783 года был основан Севастополь (pixabay.com/spinch22)
В 1834 году в Америке была запатентована наждачная бумага.
В 1897 году в России официально запрещен труд по воскресеньям и праздничным дням.
В 1918 году донские и кубанские казаки заключили договор о сотрудничестве.
В 1957 году в СССР был объявлен общественный призыв молодежи на работу в Донбассе.
В 1736 году – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.
В 1832 году – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.
В 1835 году – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.
В 1868 году – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.
В 1928 году – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.
В 1946 году – Дональд Трамп, действующий, 45-й Президент Америки.
Фото: 14 июня 1946 года родился Дональд Трамп (nato.int)
В 1837 году – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
В 1920 году - Макс Вебер, немецкий социолог, основатель современной социологии.
В 1979 году – Александр Морозов, советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34.
В 1995 году – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.
Сегодня именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.