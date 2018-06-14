14 июня: праздники и важные события на этот день

14 июня 2018 года во всем мире День донора, и свой профессиональный праздник отмечают блогеры. Также сегодня исполняется 72 года американскому президенту Дональду Трампу

Все праздники 14 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

14 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

Всемирный День донора 14 июня (video.rbc.ua)

Также 14 июня, начиная с 2004 года, в интернет-сообществе празднуется Международный день блогера.

В народе 14 июня чествуется Устин. Считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым парнем, то ее ждет семейное счастье. Приметы дня:

если на Устина стоит красное утро, хорошо уродит рожь;

дождь на Устина – к хорошему урожаю льна;

на Устина нельзя городить огород – это к пожарам.

14 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1783 году – день основания города Севастополь.

Фото: 14 июня 1783 года был основан Севастополь (pixabay.com/spinch22)

В 1834 году в Америке была запатентована наждачная бумага.

В 1897 году в России официально запрещен труд по воскресеньям и праздничным дням.

В 1918 году донские и кубанские казаки заключили договор о сотрудничестве.

В 1957 году в СССР был объявлен общественный призыв молодежи на работу в Донбассе.

14 июня: в этот день родились

В 1736 году – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.

В 1832 году – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.

В 1835 году – Николай Рубинштейн, российский пианист, основатель Московской консерватории.

В 1868 году – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

В 1928 году – Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер.

В 1946 году – Дональд Трамп, действующий, 45-й Президент Америки.

Фото: 14 июня 1946 года родился Дональд Трамп (nato.int)

14 июня: в этот день умерли

В 1837 году – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.

В 1920 году - Макс Вебер, немецкий социолог, основатель современной социологии.

В 1979 году – Александр Морозов, советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34.

В 1995 году – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.

Именинники 14 июня

Сегодня именины празднуют: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.