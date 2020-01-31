Более 13 тыс. клиентов "Днепропетровскгаз Сбыта" пользуются чат-ботом Viber

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Через чат-бот 7104ua в Viber потребители газа могут передавать показания счетчика, платить за газ и просматривать состояние расчетов

В течение 2019 года к использованию чат-бота 7104.ua в бесплатном мессенджере Viber присоединилось более 13 тыс. клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" постоянно совершенствует и дополняет функции аккаунта. Сейчас этот сервис дополнен новой опцией: возможностью получить счета за газ по пяти лицевым счетам. Кроме этого, потребители могут полноценно управлять этими лицевыми счетами: платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно через Личный кабинет на сайте 104ua; воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light; с помощью специалистов контакт-центра ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Присоединиться к 7104ua Viber может каждый желающий, нужно лишь отсканировать QR-код. Детальная инструкция и QR-код для подключения доступны на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.