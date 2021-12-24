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Более 122 тысяч. В Британии третий день подряд рекорд новых COVID-случаев

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Пятница 24 декабря 2021 20:06
Более 122 тысяч. В Британии третий день подряд рекорд новых COVID-случаев Фото: В Британии третий день подряд рекорд новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировано 122 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое число случаев заражения с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании сообщило о еще 23 719 случаях заражения штаммом "Омикрон", таким образом, общее число заболевших составляет 114 625 человек.

В четверг,23 декабря, в Британии была проведена еще 605 561 ревакцинация, в результате чего общее число вакцинированных достигло 32 290 487 человек, или 56,1% населения в возрасте 12 лет и старше.

Глава Агентства доктор Дженни Харрис сказала, что к данным по коронавирусу в праздничный период следует относиться с осторожностью, поскольку они "могут не давать особенно правдивой картины".

Напомним, в Британии граждан призывают сделать бустерную дозу COVID-вакцины перед рождественскими праздниками. Прививку назвали "подарком" к Рождеству.

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