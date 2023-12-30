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До +12 на півдні, місцями в країні туман та ожеледь: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 31 грудня, протягом дня, окрім ночі, в Україні не очікуються опади. Місцями повітря прогріється до +12 градусів.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий дощ та мокрий сніг", - пише пресслужба.

Вночі та вранці у південній частині місцями туман, слабка ожеледь.

Зазначається, що вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +1 до +3 вночі й від +4 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +4 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +9 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від +2 до +4 вночі й від +4 до +7 вдень.

Фото: погода на 31 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від +3 до +8. Тим часом у Києві вночі від +2 до +4, а вдень близько +5. 

Сніголавинна небезпека

Вчора, 29 грудня, в Україні попереджали про помірну сніголавинну небезпеку, яка утримуватиметься 29-31 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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Погода в Україні