12 июня: праздники и важные события на этот день

12 июня 2018 года в Украине отмечается праздник работников фондового рынка, а по народным приметам сегодня - Змеиный день, когда стоит с осторожностью относиться к пресмыкающимся

Все праздники 12 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

12 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Всемирный день борьбы с детским трудом отмечается 12 июня по инициативе ООН. Праздник был основан Международной организацией труда для привлечения внимания к проблеме незаконного использования труда несовершеннолетних.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка. Национальный День работника фондового рынка 12 июня был установлен указом президента В. Ющенко в 2008 году.

В разных странах мира 12 июня отмечаются важные государственные праздники: на Филлипинах - День независимости, в РФ - День России, в Финляндии - День Хельсинки.

Народный праздник Змеевик издавна был связан с поверьем: 12 июня нельзя ходить в лесные чащи, луга, а также гулять в высокой траве - не стоит испытывать судьбу. Приметы дня:

Если в этот день укусит змея - не спасет ни одно противоядие.

Убивать пресмыкающихся в этот день - плохая примета - к неудачам и болезням.

Змеиный праздник - подходящий день для посадки бобов.

Если пауки в этот день плетут много паутины - погода вскоре изменится.

Фото: 12 июня - народный праздник Змеевик (pixabay.com/Gellinger)

12 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1664 году Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1849 году Льюис Хаслетт запатентовал первый противогаз.

В 1920 году войска Красной армии выбили поляков и захватили Киев.

В 1964 году африканского борца за права чернокожих Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению. Был освобожден в 1990 году.

В 1975 году был основан львовский Государственный историко-архитектурный заповедник.

В 1990 году в Советском Союзе была запрещена цензура.

12 июня: в этот день родились

В 1825 году - Антон Шнайдер, галицкий коллекционер, историк, этнограф.

В 1924 году - Джордж Буш, 41-й президент Америки.

В 1931 году родилась украинская певица Евгения Мирошниченко.

В 1981 году - бразильская модель Адриана Лима.

12 июня: в этот день умерли

В 1997 году - композитор, поэт, один из основателей жанра бардовской песни Булат Окуджава.

В 1999 году - Омелян Полевой, украинский военный, политзаключенный, полковник УПА.

В 2003 году - голливудский актер Грегори Пек.

Именинники 12 июня

Сегодня именины празднуют: Василий, Исаак, Ян, Антонина.

Результаты исследования воды в Черном море (video.rbc.ua)