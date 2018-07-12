12 июля: праздники и важные события на этот день

Фото: 12 июля - День фотографа (pixabay.com/Free-Photos)

12 июля 2018 отмечается Международный день фоторграфа, также свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники

Все праздники 12 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

12 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня у стюардесс профессиональный праздник – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Также 12 июля отмечается еще один профессиональный праздник – Международный день фотографа, установленный в честь святой Вероники, покровительствующей фотографии.

Православные всего мира 12 июля чтят праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день завершается летний Петров пост.

В народе 12 июля отмечается Петров день. Люди наблюдали, что в этот день солнце играет красками на рассвете, а еще рыбаки просили святых о богатом улове рыбы. Приметы дня:

если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым;

переменчивая погода на Петров день обещает плодородие;

Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.

Фото: С Петрова дня 12 июля дни становятся короче (pixabay.com/Konevi)

12 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1783 году в Санкт-Петербурге открыт Большой театр, ныне Мариинский.

В 1917 году во время Первой мировой войны впервые было задействовано боевое отравляющее вещество (газ иприт).

В 1931 году во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1943 году в ходе Второй мировой войны состоялось крупнейшее танковое сражение на Курской дуге.

В 1962 году у группы "Rolling Stones" состоялся первый концерт.

В 1995 году началась резня в Сребренице.

12 июля: в этот день родились

В 100 году до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.

В 1854 году – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".

В 1934 году – Ван Клиберн, известный американский пианист.

В 1946 году – Валентина Толкунова, советская певица.

В 1967 году – Джон Петруччи, известный американский гитарист.

12 июля: в этот день умерли

В 1682 году – Жан Пикар, французский астроном.

В 1804 году – Александр Гамильтон, американский государственный деятель, основатель Национального банка США.

В 1855 году – Павел Нахимов, русский флотоводец, адмирал.

Именинники 12 июля

Сегодня свои именины отмечают: Григорий, Иона, Павел, Петр.

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