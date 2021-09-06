110 "фантомов" к 2023 году: в МВД рассказали о планах скрытого контроля скорости на дорогах Украины

В понедельник, 6 сентября, глава МВД Денис Монастырский рассказал о приоритетных направлениях и проектах Министерства внутренних дел Украины на ближайшие годы.

Среди них стоит отметить проект "Фантом" - контролирование соблюдения ПДД с помощью специальных патрульных автомобилей без опознавательных знаков. В настоящий момент в распоряжении Патрульной полиции есть четыре таких машины. Все они базируются на кроссоверах Skoda Kodiaq и были закуплены в конце 2020 года.

После завершения испытаний и сертификации автомобили "Фантом" заступят на дежурство, но точную дату запуска проекта министр не назвал.

Зато озвучил планы по дальнейшему расширению парка таких машин. Так, следующем году МВД планирует увеличить количество "фантомов" до 23 единиц, а в 2023-м — до 110 единиц.

Автомобили скрытого патрулирования проекта "Фантом" предназначены для решения сразу нескольких задач.

Функции полицейских автомобилей проекта "Фантом"

Фиксация нарушений Правил дорожного движения непосредственно в транспортном потоке

Контроль скорости движущихся транспортных средств

Отслеживание местонахождения патрульных автомобилей

"В патрульной машине устанавливается прибор для фиксации правонарушений, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении, — ранее рассказывал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. — То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном".

Как отметил, Денис Монастырский, патрульные машины "Фантом" не будут останавливать автомобили-нарушители. "Фактически, это будут передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, — отметил глава МВД.

На данный момент в Полиции не озвучили, какими приборами фиксации нарушений ПДД будут оснащены автомобили "Фантом".

Презентация приоритетных направлений и проектов Министерства внутренних дел Украины, состоявшаяся 6 сентября 2021 года