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До 11 років за ґратами. Суд виніс вирок черговим колаборантам

Фото: До 11 років за ґратами. Суд виніс вирок черговим колаборантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок ще трьом колаборантам з Харківської та Луганської областей. Зрадники проведуть у в'язниці до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Харківська область 

Зрадником виявися 52-рінчий мешканець Балаклії, який підтримав терористів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час окупації він проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора.

 

Фото: До 11 років за ґратами. Суд виніс вирок черговим колаборантам (t.me/SBUkr)

Зокрема зрадник організував трансляцію пропагандистських радіоканалів Росії на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях.

Після звільнення Балаклії він намагався переховуватись від правосуддя, втім, СБУ встановила його місцеперебування й затримала. 

Ще одна зрадниця - мешканка Куп’янського району, яка в період окупації громади добровільно  очолила окупаційний "центр надання соціальних послуг". Вона організовувала роздачу прихильникам рашизму так званої "гумдопомоги" з країни-агресора.

"До складу "гумпакета" обов’язково входила пропагандистська газета Росії "Харьков Z", яка заперечувала збройну агресію РФ та виправдовувала злочини загарбників", - додає СБУ. 

Луганська область 

Тюремний строк отримав  ексчиновник однієї з комунальних установ області. Зрадник погодився  очолити підрозділ "пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі".

"У лавах загарбників він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату "пенсійних зборів" до казни Росії. Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера", - пише пресслужба. 

Що загрожує 

Суд призначив зрадникам від 5 до 11 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в СБУ затримала ворожого інформатора, який для розвідування позицій ЗСУ у Краматорську. Для своїх "завдань" він використовував оптичні приціли.

Також було повідомлено про підозру гауляйтеру Лисичанська та його "заступнику".

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Служба безпеки України