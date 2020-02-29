До +11 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 29 февраля, будет сухой и малооблачной на всей территории страны, температура воздуха местами поднимется до +11 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех регионах

По прогнозу синоптиков, в последний день зимы в Украине будет преобладать теплая и малооблачная погода. На большинстве территории страны температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, в южных и юго-восточных областях воздух прогреется до +11.

Ночная температура воздуха в среднем будет в пределах 0...-4 градусов, на юге термометры покажут от 0 до +3.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня стоит ждать сухой и теплой погоды. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +5 до +7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Прогнозируют, что в начале марта температура днем будет колебаться от +4 до +10 в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине марта.