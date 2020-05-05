В 11 областях Украины зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В указанных регионах за сутки заболели лишь 42 человека, в то время как 181 пациент выздоровел

За минувшие сутки в 11 областях Украины число пациентов, выздоровевших от COVID-19, превысило количество новых случаев заражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения.

Речь идет о Винницкой, Львовской, Кировоградской, Волынской, Черкасской, Запорожской, Полтавской , Николаевской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

В указанных регионах за сутки заболели лишь 42 человека, в то время как 181 пациент выздоровел от инфекции.

В целом эпидемическая ситуация за прошедшие сутки в перечисленных областях выглядит так:

Винницкая область - заболели 18, выздоровели 70;

Львовская область - заболели 8, выздоровели 11;

Кировоградская область - больных не выявлено, выздоровели 33;

Волынская область - заболели 3, выздоровели 24;

Черкасская область - заболели 2, выздоровели 5;

Запорожская область - заболели 2, выздоровели 7;

Полтавская область - заболели 4, выздоровели 10;

Николаевская область - заболели 2, выздоровели 12;

Херсонская область - заболели 3, выздоровели 5;

Сумская область - больных не выявлено, выздоровел 1;

Черниговская область - больных не выявлено, выздоровели 3.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 366 украинцев. При этом 256 соотечественников выздоровели от инфекции. В Офисе президента заявили, что относительно общего количества активных больных процент новых заражений составляет 3,5%, что является рекордом с начала пандемии.

В то же время Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни, что повышает угрозу распространения вируса.