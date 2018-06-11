11 июня: праздники и важные события на этот день

Праздники 11 июня, исторические события и приметы этого дня

Все праздники 11 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

11 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, однако день богат на памятные даты, связанные с королевскими и титулованными особами в разных странах.

К примеру, в Австралии отмечается официальный праздник День рождения королевы, который установлен в честь монархов Соединенного королевства и Содружества наций, однако не совпадает с фактическим днем появления на свет действующего правителя. Также 11 июня, начиная с 1872 года, острова Гавайи и некоторые районы Америки отмечают свой государственный праздник – День короля Камеамеа. А Дания 11 июня чествует День рождения Принца Хенрика.

В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница. Считалось, что к этому дню начинает колоситься рожь, и появляются первые белые грибы.

Главная примета дня: если на Феодосию стоит сухой туман – будет плохой урожай хлеба.

11 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1742 году – день рождения кухонной плиты.

Фото: 11 июня - день рождения кухонной плиты (pixabay.com/stux)

В 1842 году опубликована поэма Николая Гоголя "Мертвые души".

В 1888 году в Киеве был открыт памятник Богдану Хмельницкому.

В 1889 году – день рождения складного стула.

В 1913 году в столице Украины открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.

В 1921 году в УССР объявлена борьба с беспризорностью.

В 1965 году группа "The Beatles" получила орден Британской империи.

В 1990 году в Украине было установлено время второго часового пояса.

11 июня: в этот день родились

В 1864 году – Рихард Штраус, известный немецкий композитор и дирижер.

В 1910 году – Жак-Ив Кусто, известный французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.

В 1970 году – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

11 июня: в этот день умерли

В 1982 году – Анатолий Солоницын, советский актер.

В 1979 году – Джон Уэйн, американский актер, король вестерна.

В 2009 году – Георгий Вайнер, советский писатель детективов, журналист.

Именинники 11 июня

Сегодня именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Как защититься от палящего солнца (video.rbc.ua)