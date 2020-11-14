11-12 тысяч в сутки: Минздрав ожидает, что карантин выходного дня сдержит темпы заболевания коронавирусом

Фото: люди в масках (unsplash)

Министерство охраны здоровья рассчитывает, что карантин выходного дня поможет удержать уровень заболеваемости коронавирусом на уровне 11-12 тысяч в сутки. Предполагается, что карантин выходного дня призван разорвать цепь передачи заболевания.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, карантин выходного дня уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

“Мы хотим сохранить до 11-12 тысяч в день. Мы его (полный локдаун - ред.) предлагали уже давно как Министерство здравоохранения, но мы исходим из экономических возможностей нашей страны”, - сказал Степанов.

Он добавил, что если не вводить ограничительных мер, то локдаун медицинской системы может настать уже 10-15 декабря.

Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Как писало РБК-Украина, власти некоторых городов Украины отказалась выполнять решение правительства по карантину выходного дня.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

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