Более 100 украинских СМИ прекратили свою работу из-за вторжения РФ, - МИД

“Вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца российские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации”, - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе жертвой российской агрессии стала журналистка “Радио свобода” Вера Гирич.

“Это преступление Россия совершила во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое подлинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права”, - рассказали в МИД.

При этом наряду с военной злостью Россия ведет информационную войну. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине – убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.