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Более 100 украинских СМИ прекратили свою работу из-за вторжения РФ, - МИД

Фото: Война РФ против Украины уничтожила сотню региональных СМИ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С начала войны России против Украины более 100 украинских региональных СМИ были вынуждены прекратить свою работу. 20 украинских журналистов погибли вследствие военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля ознаменовало новый этап жестоких репрессий против независимой журналистики в Украине. За два месяца российские захватчики убили более двадцати украинских и иностранных журналистов. Более ста региональных медиа на временно захваченных территориях вынуждены были прекратить работу из-за угроз, уничтожения редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации”, - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе жертвой российской агрессии стала журналистка “Радио свобода” Вера Гирич.

“Это преступление Россия совершила во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чем показала свое подлинное отношение к международным институтам и основным принципам международного права”, - рассказали в МИД.

При этом наряду с военной злостью Россия ведет информационную войну. В списке преступлений РФ против СМИ в Украине – убийства и похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен, хакерские атаки на сайты информационных ресурсов.

Напомним, ранее Байден отдал дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину.

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Война России против Украины