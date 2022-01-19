Более 100 тысяч случаев за сутки: Германия обновила антирекорд по COVID-19

Германия сообщает о рекордном росте заболеваемости. За сутки 18 января в стране зарегистрировали более 112 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха .

За минувшие сутки коронавирусом заболели 112 323 человека. Также от болезни скончались 239 человек. Это самый высокий зарегистрированный дневной показатель с начала пандемии.

Отмечают, что еженедельный показатель заболеваемости достиг 584,4 новых случаев заражения на 100 000 человек за семь дней. Это число является значительным скачком по сравнению со вчерашним ежедневным ростом 74 405 случаев инфицирования и 193 смертей, а также числом случаев, зарегистрированных в конце прошлой недели.