Более 100 тысяч. В Британии очередной рекорд новых случаев коронавируса

В Великобритании 22 декабря зарегистрировано более 100 тысяч новых случае заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель ежедневной заболеваемости с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"В среду в Великобритании зарегистрировано 106 122 новых случая заболевания коронавирусом", - сообщает издание.

По его данным, в стране впервые с начала пандемии коронавируса выявили более 100 тысяч заболевших инфекцией за день. Общее число новых ежедневных случаев COVID за неделю выросло на 58,9%.

По мнению экспертов, более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом будут происходить ежедневно.

Издание также сообщило о снижении смертности от коронавируса на 2,7% за последние семь дней. При этом количество пациентов в больницах выросло на 4% и превысило 8 тысяч.