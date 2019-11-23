100% мама пацана: экс-участница Танцев со звездами умилила нежным фото с сыночком

Алена Шоптенко трогательно рассказала о своем сыночке Алеше и показала нежное фото мальчика, которому уже полтора годика. Популярная украинская хореограф и победительница шоу Танцы со звездами 2006 (ее партрером был Владимир Зеленский, нынешний президент Украины) призналась, что раньше мечтала о дочке, но после рождения малыша влюбилась в него с первого взгляда.

Об этом 31-летняя чемпионка написала в своем Instagram.

"Когда я узнала, что беременна, очень надеялась, что родится девочка. Я вообще не представляла, что делать с сыном. С девочками ведь все понятно! Ну там платьица, косички и, как минимум, какой-то свой женский жизненный опыт, который можно передать", - вспомнила Шоптенко.

Но после того, как УЗИ показало, что родится мальчик, хореограф немного растерялась.

Алена Шоптенко с сыночком Алешей (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Пришла в себя, пожалуй, когда попала в магазин детской одежды и пошла в мальчиковый отдел. Увидев все эти штанишки и рубашечки, я поняла, что по-другому и быть не могло! Мне никогда не были близки рюши, ленточки и розовые наряды! Я 100% мама пацана!" - отметила Алена.⠀

Также Шоптенко высказала мнение, что у матерей с сыновьями какая-то особая связь, которую невозможно описать словами.

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Я по-прежнему не всегда понимаю, что с ним делать, но разберусь по ходу, благо, рядом есть пример в виде Алексея Иванова (супруг). Недаром говорят, что если женщина готова ради мужчины на все, значит, она его родила", - добавила Шоптенко. ⠀

Пользователи сети желают мальчику здоровья, а молодые мамы делятся своими историями.

Поздоровляю, счастья и здоровья малышу!

Полностью поддерживаю! Мама двух сыновей!

У меня было наоборот, а сейчас не представляю себя мамой сына! Хотя любовь к таким сладким мальчикам так и не прошла!

Какая вы умница! Счастья вам!

Скрин комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)