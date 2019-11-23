100% мама пацана: экс-участница Танцев со звездами умилила нежным фото с сыночком

Алена Шоптенко призналась, что раньше мечтала о дочке
Алена Шоптенко трогательно рассказала о своем сыночке Алеше и показала нежное фото мальчика, которому уже полтора годика. Популярная украинская хореограф и победительница шоу Танцы со звездами 2006 (ее партрером был Владимир Зеленский, нынешний президент Украины) призналась, что раньше мечтала о дочке, но после рождения малыша влюбилась в него с первого взгляда.
Об этом 31-летняя чемпионка написала в своем Instagram.
"Когда я узнала, что беременна, очень надеялась, что родится девочка. Я вообще не представляла, что делать с сыном. С девочками ведь все понятно! Ну там платьица, косички и, как минимум, какой-то свой женский жизненный опыт, который можно передать", - вспомнила Шоптенко.
Но после того, как УЗИ показало, что родится мальчик, хореограф немного растерялась.
Алена Шоптенко с сыночком Алешей (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Пришла в себя, пожалуй, когда попала в магазин детской одежды и пошла в мальчиковый отдел. Увидев все эти штанишки и рубашечки, я поняла, что по-другому и быть не могло! Мне никогда не были близки рюши, ленточки и розовые наряды! Я 100% мама пацана!" - отметила Алена.⠀
Также Шоптенко высказала мнение, что у матерей с сыновьями какая-то особая связь, которую невозможно описать словами.
Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Я по-прежнему не всегда понимаю, что с ним делать, но разберусь по ходу, благо, рядом есть пример в виде Алексея Иванова (супруг). Недаром говорят, что если женщина готова ради мужчины на все, значит, она его родила", - добавила Шоптенко. ⠀
Пользователи сети желают мальчику здоровья, а молодые мамы делятся своими историями.
Скрин комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)