За 100 лет ситуация не изменилась: главные уроки боя под Крутами для украинцев

Что важно знать и понимать об исторической битве под Крутами - объясняет Павел Подобед

29 января Украина вспоминает студентов и курсантов, героически погибших в бою с Красной армией под Крутами в 1918 году. Тогда украинцы вступили в неравный бой с большевистскими войсками, сдерживая их наступление на Киев.

Павел Подобед, сотрудник Украинского института национальной памяти в комментарии для Styler напомнил о важности памяти об этом событии. Также он рассказал о том, какие уроки несет бой под Крутами для украинцев сегодня.

“Должны защищать ценность украинской государственности”

“Эти герои защищали украинскую столицу от наступления российского оккупационного большевистского контингента. Основной урок боев под Крутами сегодня заключается в следующем: основная ценность, которую мы должны сейчас защищать - это ценность украинской государственности. Эту ценность очень хорошо осознавали и воины войск Центральной Рады, которые выходили на защиту Киева”, - комментирует Павел.

Он напоминает: понимание, что именно это - первоочередная и основная задача, вскоре подтвердила история, когда украинцы потеряли украинскую государственность.

Ведь именно в 1921 году население Украины могло почувствовать на себе, что такое безгосударственность и оккупация.

Фото: Годовщина боя под Крутами (Facebook.com/Владимир Вятрович)

По словам Павла Подобеда, во время оккупации в своей собственной стране было что угодно: и ночные обыски, и карточная система, и принудительное изъятие продуктов.

“Также были и расстрелы интеллигенции, и массовые бегства украинских интеллектуалов за границу. И, собственно, главный урок боя под Крутами - это то, что мы должны отбросить внутренние разногласия среди украинцев, понять, что популизм - это главное зло для украинской государственности. Как, собственно, и популизм является врагом украинского государства сегодня”, - говорит он.

“Россия является для Украины главным врагом”

Оккупация страны в значительной степени стала возможной благодаря тому, что украинцы в свое время поверили лозунгам большевиков, которые говорили, что те хотели услышать: "земля - крестьянам", "заводы - рабочим", "вся власть -народу".

“Поверив в эти лозунги и не став численно на защиту Украины, люди уже вскоре вынуждены были есть своих собственных детей во время искусственно организованного голода. И последний вывод, который нам преподносит бой под Крутами, заключается в том, что Россия является для Украины главным врагом, который не признает самого факта существования независимых государств на своих границах. Россия хочет нас уничтожить, а мы как государство хотим существовать. И здесь отсутствует пространство для компромисса. К сожалению, эта ситуация за сто лет так и не изменилась”, - добавляет сотрудник Украинского института национальной памяти.

“Украинское государство - это абсолютная ценность”

По словам Павла, о подвиге героев Крут надо как можно чаще рассказывать всем украинцам.

В частности, доносить информацию об этом историческом событии школьникам, студентам - тем, кто представляет молодое поколение.

Фото: Годовщина боя под Крутами (Facebook.com/Владимир Вятрович)

“Бесспорно, это очередное напоминание о том, что украинское государство нужно защищать, потому что украинское государство - это абсолютная ценность. Если нам удастся отстоять украинскую государственность сегодня, то позже будет возможность заниматься очень важными делами - реформами, борьбой с коррупцией, и тому подобное. Если же не удастся его отстоять, то нас постигнет участь, которая постигла защитников Украины 1917-1921 годов - воинов армии УНР, которые все массово оказались на интернировании за рубежом за колючей проволокой и развивали украинскую политическую мысль уже в эмиграции”, - говорит Павел.

Чтобы этого не произошло, по его словам, нужно делать выводы и сплотиться, каждый день делать что-то для защиты нашей страны от российских оккупантов.

Напомним, ранее в Украине прошли важной съемки исторической драмы о бое под Крутами.

Также президент Украины присвоил Военному институту телекоммуникаций звание "имени Героев Крут".