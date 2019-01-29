За 100 лет ситуация не изменилась: главные уроки боя под Крутами для украинцев

Что важно знать и понимать об исторической битве под Крутами - объясняет Павел Подобед
29 января Украина вспоминает студентов и курсантов, героически погибших в бою с Красной армией под Крутами в 1918 году. Тогда украинцы вступили в неравный бой с большевистскими войсками, сдерживая их наступление на Киев.
Павел Подобед, сотрудник Украинского института национальной памяти в комментарии для Styler напомнил о важности памяти об этом событии. Также он рассказал о том, какие уроки несет бой под Крутами для украинцев сегодня.
“Эти герои защищали украинскую столицу от наступления российского оккупационного большевистского контингента. Основной урок боев под Крутами сегодня заключается в следующем: основная ценность, которую мы должны сейчас защищать - это ценность украинской государственности. Эту ценность очень хорошо осознавали и воины войск Центральной Рады, которые выходили на защиту Киева”, - комментирует Павел.
Он напоминает: понимание, что именно это - первоочередная и основная задача, вскоре подтвердила история, когда украинцы потеряли украинскую государственность.
Ведь именно в 1921 году население Украины могло почувствовать на себе, что такое безгосударственность и оккупация.
Фото: Годовщина боя под Крутами (Facebook.com/Владимир Вятрович)
По словам Павла Подобеда, во время оккупации в своей собственной стране было что угодно: и ночные обыски, и карточная система, и принудительное изъятие продуктов.
“Также были и расстрелы интеллигенции, и массовые бегства украинских интеллектуалов за границу. И, собственно, главный урок боя под Крутами - это то, что мы должны отбросить внутренние разногласия среди украинцев, понять, что популизм - это главное зло для украинской государственности. Как, собственно, и популизм является врагом украинского государства сегодня”, - говорит он.
Оккупация страны в значительной степени стала возможной благодаря тому, что украинцы в свое время поверили лозунгам большевиков, которые говорили, что те хотели услышать: "земля - крестьянам", "заводы - рабочим", "вся власть -народу".
“Поверив в эти лозунги и не став численно на защиту Украины, люди уже вскоре вынуждены были есть своих собственных детей во время искусственно организованного голода. И последний вывод, который нам преподносит бой под Крутами, заключается в том, что Россия является для Украины главным врагом, который не признает самого факта существования независимых государств на своих границах. Россия хочет нас уничтожить, а мы как государство хотим существовать. И здесь отсутствует пространство для компромисса. К сожалению, эта ситуация за сто лет так и не изменилась”, - добавляет сотрудник Украинского института национальной памяти.
По словам Павла, о подвиге героев Крут надо как можно чаще рассказывать всем украинцам.
В частности, доносить информацию об этом историческом событии школьникам, студентам - тем, кто представляет молодое поколение.
Фото: Годовщина боя под Крутами (Facebook.com/Владимир Вятрович)
“Бесспорно, это очередное напоминание о том, что украинское государство нужно защищать, потому что украинское государство - это абсолютная ценность. Если нам удастся отстоять украинскую государственность сегодня, то позже будет возможность заниматься очень важными делами - реформами, борьбой с коррупцией, и тому подобное. Если же не удастся его отстоять, то нас постигнет участь, которая постигла защитников Украины 1917-1921 годов - воинов армии УНР, которые все массово оказались на интернировании за рубежом за колючей проволокой и развивали украинскую политическую мысль уже в эмиграции”, - говорит Павел.
Чтобы этого не произошло, по его словам, нужно делать выводы и сплотиться, каждый день делать что-то для защиты нашей страны от российских оккупантов.
Напомним, ранее в Украине прошли важной съемки исторической драмы о бое под Крутами.
Также президент Украины присвоил Военному институту телекоммуникаций звание "имени Героев Крут".