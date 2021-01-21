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За 100 дней сделать COVID-прививки всем группам риска: какие планы у ВОЗ

Женева, Четверг 21 января 2021 13:48
За 100 дней сделать COVID-прививки всем группам риска: какие планы у ВОЗ
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют в первые 100 дней этого года вакцинировать от коронавируса всех медработников и групп высокого риска. Речь идет о всех странах.

Об этом написал на своей странице в Twitter глава организации Теодор Гебрейесус.

"Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медицинских работников и группы высокого риска в первые 100 дней 2021 года", - заявил он.

Он поблагодарил доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США за участие в заседании Исполнительного комитета ВОЗ.

Напомним, Джо Байден намерен сделать США частью механизма COVAX - глобальной инициативы по обеспечению бедных стран вакциной от COVID. На сегодня почти все страны мира входят в эту инициативу, кроме США и России.

У Байдена ранее заявляли, что новый президент отменит выход США из Всемирной организации здравоохранения, вернет страну в Парижское климатическое соглашение, а также приостановит строительство стены на границе с Мексикой. Соответствующие указы Байден подписал первыми.

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