Почти 10% заболевших коронавирусом в Киеве - медики

Из всех заболевших коронавирусом в Киеве почти 10% составляют медики. Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что за последние сутки коронавирус диагностировали у 3 медицинских сотрудников. Общее число зараженных медиков в столице - 111 человек.

"Почти 10% из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 111 медиков заразились коронавирусом, 16 из них лечатся в стационарах", - рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом инфицировались 130 медиков. Еще 125 случаев COVID-19 среди медицинского персонала зафиксировали в Ивано-Франковской области. В целом, по состоянию на 22 апреля, сообщалось о 1245 случаях заражений среди медицинских работников.

Также РБК-Украина писало, что в связи с ростом случаев заражений среди медицинского персонала, украинских врачей начнут тестировать каждые пять дней.