Более 10 тыс. человек заразились коронавирусом в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки сообщили о 540 новых зараженных

В Украине, по данным Минздрава, за сутки число зараженных коронавирусом возросло до 10 406 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540.

Так, в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1238 пациентов выздоровели.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина заявила, что отсутствие жесткой политики в отношении церкви в условиях карантина свидетельствует о слабости власти.

Также Элла Либанова считает, что есть целые категории населения, которые просто могут не пережить лета без существенной государственной поддержки.

Отметим, в Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус. Cостояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.