10 років тому Росія збила малайзійський Boeing над Україною. Що відомо про трагедію

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Основне про збиття літака рейсу MH17

17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс МН17. Він летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія).

На борту перебували 298 осіб (283 пасажири та 15 членів екіпажу). 80 із них - діти.

Близько 16:00 зв'язок з літаком перервався (саме у цей час він пролітав над українським Донбасом).

Згодом у мережі з'явились фото уламків літака неподалік окупованого міста Торез.

Російські окупанти вдарили по Boeing із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Пізніше міжнародне розслідування встановило, що зброя належала 53-й зенітній ракетній бригаді армії РФ ("Бук" був російського виробництва).

Малайзійський Boeing збили 10 років тому (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Упав літак неподалік від соняшникового поля. Відтак соняхи стали символом пам'яті загиблих.

Злочин росіян забрав життя 298 людей (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Розслідування справи MH17 і покарання винних

Катастрофу малайзійського Boeing 777 над Україною впродовж шести років розслідувала Спільна слідча група (JIT) у складі представників України, Нідерландів, Малайзії, Бельгії та Австралії.

Тим часом Росія всіляко перешкоджала слідству й попри всі заклики не йшла на співпрацю.

Робота Спільної слідчої групи (фото: Getty Images)

Врешті було встановлено, що:

жодних несправностей літак не мав

політ рейсу МН17 відбувався штатно та згідно з розкладом

у літак влучила ракета "земля-повітря" російського виробництва, яку випустили із ЗРК "Бук"

зенітно-ракетний комплекс "Бук" належав 53 зенітній ракетній бригаді Збройних сил Росії, що базувалась у Курській області РФ

напередодні трагедії ЗРК перемістили на окуповану територію Донбасу (ймовірно в район Сніжного) - через непідконтрольну Києву ділянку кордону з РФ

у ніч після збиття літака "Бук" повернули на базу

9 березня 2020 року у Нідерландах розпочався кримінальний судовий процес у справі MH17, який тривав впродовж 2,5 років.

Судовий процес (фото: Getty Images)

У справі було четверо підозрюваних:

Ігор Гіркін (Стрєлков) - відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, ексватажок терористичного проросійського угрупування "Народне ополчення Донбасу", був першим "міністром оборони "ДНР", керував облогою Слов’янська у 2014 році

Сергій Дубінський ("Хмурий") - підлеглий Гіркіна (на момент збиття Boeing 777), генерал-майор армії РФ, колишній полковник ГРУ, ексочільник так званої військової розвідки бойовиків у псевдореспубліці "ДНР"

Леонід Харченко ("Крот") - уродженець Донбасу, який у 2014 році став командиром одного з розвідпідрозділів так званого ГРУ самопроголошеної "ДНР", супроводжував "Бук" на Донеччині

Олег Пулатов - росіянин, який за попередньою версією суду міг бути причетним до охорони ЗРК "Бук" на місці запуску

Примітно, що Пулатов був єдиним, кого на суді представляли адвокати. Вони просили суд розглянути більше альтернативних версій трагедії, опитати додаткових свідків, критикували процес за відмови на їхні клопотання. Суд навіть звинувачував юристів у затягуванні процесу.

Врешті Пулатова виправдали - для доведення попередньої версії суду не вистачило доказів.

Рятувальники на місці катастрофи Boeing 777 (фото: Getty Images)

Водночас Гіркіна, Дубінського та Харченка суд у Гаазі визнав винними. Їм призначили довічне ув’язнення. Апеляції ніхто з них не подавав.

Суд вирішив, що наміру збивати рейс МН17 у винуватців (хоча слідство ще з'ясовує, хто саме запускав ракету з "Бука") не було. Вони радше цілилися в український військовий літак. Однак намір не є пом'якшувальною обставиною.

У Москві таке рішення суду та вирок назвали політично вмотивованим.

Нині всі обвинувачені перебувають або в РФ, або на захоплених росіянами територіях України, тож їхньої екстрадиції суд не вимагав - оскільки "РФ не видає громадян".

Дещо про загиблих в авіакатастрофі Boeing 777

В авіакатастрофі загинули всі члени екіпажу та пасажири.

Серед них був, зокрема, професор із Нідерландів (дослідник ВІЛ) Йозеф Марі Альберт "Юп" Ланге, який летів на міжнародну конференцію.

Разом із ним загинули дружина та п'ятеро дітей.

Йозеф Марі Альберт "Юп" Ланге (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Акторка з Малайзії Шуба Джайя загинула разом із чоловіком Паулем Гусом та їхньою однорічною донькою.

Сім'я гостювала у батьків чоловіка в Нідерландах і саме поверталась додому.

Шуба Джайя з сім'єю (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Член Сенату Нідерландів, юрист і політичний діяч Віллем Віттевеен летів до Малайзії на відпочинок.

Він загинув разом із дружиною Лідвін і дочкою Маріт.

Віллем Віттевеен (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Співробітниця правозахисної організації Amnesty International в Нідерландах Тесса ван дер Санде також летіла у відпустку.

Вона загинула разом із батьками та братом.

Тесса ван дер Санде (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Стюардеса Шазана Саллех працювала з 2004 року.

Вона завжди мріяла про таку роботу і пройшла довгий шлях, перш ніж досягти мети.

Шазана Саллех (ілюстрація: facebook.com/victims.of.russia)

Вшанування пам'яті загиблих

Після трагедії неподалік аеропорту Schiphol біля Амстердама в Нідерландах (звідки пасажирський літак вилетів у свій останній рейс) створили меморіальний комплекс МН17.

Він розташований біля лісу та має вигляд "стрічки" з 298 дерев. Їх посадили рідні загиблих.

Меморіальний комплекс МН17 (ілюстрація: monumentmh17.nl)

На території меморіалу є конструкція у формі частини літака з ілюмінатором. Крізь нього видно соняшникове поле.

Українські соняшники у Нідерландах (ілюстрація: monumentmh17.nl)

Рослини посадили із зерен, привезених з України - саме з того поля, де знайшли залишки боїнга.

На сталевому колі викарбувані імена всіх людей, які загинули в авіакатастрофі.

Імена загиблих в авіакатастрофі (ілюстрація: monumentmh17.nl)

Родичі жертв катастрофи Boeing 777 ініціюють також створення в Нідерландах інформаційного центру - в пам'ять про трагедію.

17 липня 2024 року у Нідерландах було заплановане вшанування 10-ї річниці пам'яті загиблих рейсу МН17 за участі їхніх близьких, представника правління фонду "Авіакатастрофа", короля Нідерландів Віллема Олександра, прем'єр-міністра країни Діка Схоофа, представників урядів та організацій з інших країни (зокрема й України).

Звернення ЄС до Росії на тлі 10 річниці трагедії

На тлі 10-ї річниці трагедії верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель опублікував заяву, в якій нагадав про вшанування "пам'яті 298 невинних людей, у тому числі 80 дітей, представників 17 національностей, які втратили життя під час збиття рейсу MH17".

У ній підтверджується, що провина за ці смерті лежить на Збройних силах Російської Федерації.

"Докази, надані Спільною слідчою групою в межах провадження в окружному суді Нідерландів й передані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та в раду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), роблять це значною мірою. очевидним", - йдеться у документі.

Уламки збитого літака рейсу МН17 на Донеччині (фото: Getty Images)

Уточнюється, що "жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом".

"Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повністю співпрацювати у справі правосуддя", - підсумовується у заяві.