10-річний каратист Максим Симанюк з мамою та сестрою загинув внаслідок обстрілу Києва

"Це Максим Симанюк, 10-річний каратист. Він, його сестра та мама були вбиті російською ракетою в їхньому домі в Києві. Максимку назавжди 10 років. Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим Симанюк, та тренеру", - йдеться в повідомленні Федерації.

Максим Симанюк (фото: instagram.com/ukf_official)

Тренер Максима також відреагував на загибель свого учня.

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Друзі та близькі родини відкрили збір для допомоги тата Максима. Долучитися до нього можна за посиланням.

Відомо також, що скоро хлопчикові мало виповнитися 11 років. Його сестричці Насті було 9 років. Діти загинули разом із мамою Зоряною.