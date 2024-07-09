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10-річний каратист Максим Симанюк з мамою та сестрою загинув внаслідок обстрілу Києва

10-річний каратист Максим Симанюк з мамою та сестрою загинув (фото: t.me dsns_telegram)
Автор: Юлія Гаюк

Внаслідок обстрілу Києва 8 липня загинув 10-річний каратист Максим Симанюк. Разом із хлопчиком рятувальники знайшли тіла його мами та сестри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Українську федерацію карате.

"Це Максим Симанюк, 10-річний каратист. Він, його сестра та мама були вбиті російською ракетою в їхньому домі в Києві. Максимку назавжди 10 років. Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим Симанюк, та тренеру", - йдеться в повідомленні Федерації.

Максим Симанюк (фото: instagram.com/ukf_official)

Тренер Максима також відреагував на загибель свого учня.

Скриншот

Друзі та близькі родини відкрили збір для допомоги тата Максима. Долучитися до нього можна за посиланням.

Відомо також, що скоро хлопчикові мало виповнитися 11 років. Його сестричці Насті було 9 років. Діти загинули разом із мамою Зоряною.

 

Раніше з'явилося повідомлення про отруєну воду під час розбору завалів в "Охматдиті". Ми повідомляли про те, що цю інформацію перевіряє поліція.

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