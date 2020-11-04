В 10 областях Украины больничные койки для COVID-19 загружены более чем на 70%

В Украине в десяти областях больничные койки для пациентов с коронавирусом загружены более чем на 70%. В среднем по стране заняты 66,8% таких кроватей.

Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (90,5%), Житомирской (83,5%), Ивано-Франковской (81%), Ровенской (79,4%), Сумской (77%), Херсонской (74,9%), Одесской (74,1%), Донецкой (74%), Черновицкой (72,1%) и Запорожской (71,5%) областях. В Киеве заняты 65,3% кроватей.

В двух регионах больничные кровати свободы более чем на 50% - Черкасской (44,8%) и Кировоградской (46,1%) областях.

Всего в стране введено уже 42 020 коек для COVID-19, что на 1033 больше, чем днем ранее. В связи с этим сократилась загруженность кроватей на 2%.

При этом продолжает увеличиваться показатель заболеваемости в стране. В среднем этот показатель сейчас составляет 275,1, тогда как днем ранее был 267,8. Нормой является не более 40.

Самая плохая ситуация в Черновицкой области (533,7). Самая лучшая - в Кировоградской области (111,3). В Киеве этот показатель составляет 287,4.

Напомним, в Украине впервые подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. За вчера заразились 9524 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев может попасть в "красную" зону карантина.