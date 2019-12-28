За 10 лет в Афганистане убиты и ранены более 100 тысяч гражданских

Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Речь идет о времени, когда Миссия ООН начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения

В Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей. Об этом заявил специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Он уточнил, что речь идет о времени, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения этой страны.

Отметим, что с 1 июля по 30 сентября этого года в Афганистане были убиты 1174 и ранены 3139 мирных жителей.

Напомним, в сентябре 2019 на юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации военных по меньшей мере 35 гражданских погибли, а 13 получили ранения.

В Афганистане боевики террористической организации "Талибан" похитили 27 активистов - борцов за мир. Активисты ехали на шести машинах из Герата в соседней Фарах, когда их колонну остановили талибы. Боевики похитили и увезли активистов в неизвестном направлении. Активисты планировали поехать в различные части провинции, чтобы призывать к миру и прекращению огня между воюющими сторонами.

Как сообщало РБК-Украина, в Афганистане 25 местных солдат были убиты во время нападения представителей террористической группировки "Талибан". По данным официальных лиц, террористы проникли на военный блокпост в Карабахском районе. Нападавших было семь. После происшествия боевики "Талибана" покинули район инцидента. Известно, что вскоре "Талибан" взял на себя ответственность за нападение. По данному факту было начато расследование.