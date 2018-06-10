10 июня: праздники и важные события на этот день

10 июня свой профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности

Все праздники 10 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

10 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

В Украине и некоторых странах постсоветского пространства ежегодно во второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности. В этот национальный профессиональный праздник чествуются люди, чья профессия связана с легкой промышленностью.

В народе 10 июня чтится Никита Гусятник, который также считался стражем гусей.

Главная примета дня: если на Никиту стоит теплая безветренная погода, к осени будет хороший урожай.

Фото: 10 июня хорошая погода - к богатому урожаю (pixabay.com/Foundry)

10 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 978 году Князь Владимир взошел на киевский престол.

В 1793 году во Франции открыт первый в мире зоопарк.

В 1909 году впервые в мире был использован сигнал бедствия SOS.

В 1935 году – день создания общества анонимных алкоголиков.

В 1936 году – день рождения киностудии "Союзмультфильм".

В 1943 году в Америке была запатентована шариковая ручка.

В 1964 году в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 2003 году в Америке был запущен первый марсоход "Spirit".

10 июня: в этот день родились

В 1895 году – Хэтти Макдэниел, первая темнокожая киноактриса, получившая премию "Оскар".

В 1922 году – Борис Брунов, советский артист, конферансье.

В 1929 году – Людмила Зыкина, советская певица.

В 1930 году – Илья Глазунов, известный советский художник.

В 1944 году – Валентин Смирнитский, советский актер театра и кино.

10 июня: в этот день умерли

В 323 году до н. э. – Александр Македонский, древнегреческий военачальник и полководец.

В 1832 году – Мануэль Гарсиа, испанский оперный певец, гитарист, композитор.

В 1858 году – Роберт Броун, английский ботаник, открывший броуновское движение.

В 1882 году – Василий Перов, русский художник.

В 1959 году – Виталий Бианки, советский детский писатель.

В 2004 году – Рэй Чарльз, американский блюзмен, джазмен и пианист.

В 2008 году – Чингиз Айтматов, известный киргизский писатель.

В 2015 году – Георгий Дрозд, украинский актер театра и кино.

Именинники 10 июня

Сегодня именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнат, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

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