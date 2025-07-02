10 хвороб, при яких схуднення може врятувати життя: це важливо знати усім

Зниження ваги може суттєво покращити стан здоров’я при низці хронічних захворювань. Контроль маси тіла є важливим фактором у профілактиці та лікуванні таких хвороб, як діабет 2 типу, гіпертонія і серцево-судинні захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Галини Сеник.
За словами експерта, схуднення знижує ризик розвитку ускладнень та покращує загальний фізичний стан.
Зменшення зайвої ваги може допомогти:
Важливо, щоб схуднення було поступовим і базувалося на збалансованому харчуванні та фізичній активності.
Втрата ваги сприяє нормалізації рівня цукру та підвищує чутливість до інсуліну.
Однак важливо, щоб схуднення було поступовим і контрольованим, а також базувалося на здоровому харчуванні і фізичній активності. Різке або надмірне схуднення без належного медичного контролю може бути шкідливим.
Схуднення допомагає знизити артеріальний тиск і зменшити потребу в ліках.
Основні переваги схуднення при гіпертонії:
Головне - робити це поступово і здоровим способом: збалансоване харчування, помірна фізична активність, контроль за споживанням солі та алкоголю.
Зменшення маси тіла зменшує жирове навантаження на печінку та уповільнює прогресування фіброзу.
Поступове зниження ваги (приблизно 7-10% від початкової маси тіла) може допомогти:
Важливо худнути поступово і здоровими методами: збалансоване харчування, регулярна фізична активність, уникнення швидких дієт і голодувань.
Зниження ваги допомагає відновити овуляцію та покращити гормональний баланс.
СПКЯ - це гормональний розлад, який часто супроводжується інсулінорезистентністю, ожирінням, порушенням менструального циклу, проблемами з фертильністю та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу і серцево-судинних захворювань.
Чому схуднення важливе при СПКЯ:
Менша вага знижує навантаження на суглоби, зменшуючи біль і сповільнюючи деградацію хрящів.
Важливо знати, що надлишкова вага створює додаткове навантаження на суглоби, особливо на колінні, тазостегнові та інші великі суглоби, що може посилювати біль і прискорювати руйнування хрящової тканини.
Втрата зайвої ваги знижує ризик інфарктів, інсультів та інших серцевих ускладнень.
Зниження зайвої ваги допомагає зменшити навантаження на серце, покращує кровообіг, знижує рівень артеріального тиску і рівень "поганого" холестерину (LDL), а також зменшує ризик розвитку діабету 2 типу - усі ці фактори позитивно впливають на здоров’я серця.
Зменшення ваги знижує частоту та тяжкість зупинок дихання під час сну.
Надмірна вага, особливо зайвий жир навколо шиї, часто погіршує обструктивне апное сну, бо сприяє звуженню дихальних шляхів. Зменшення ваги допомагає зменшити симптоми апное, покращує якість сну та загальний стан здоров’я.
Схуднення допомагає зменшити симптоми рефлюксу та знизити ризик ускладнень.
Надлишкова вага і ожиріння часто погіршують симптоми ГЕРХ, оскільки підвищують внутрішньочеревний тиск, що сприяє зворотному руху шлункового вмісту в стравохід.
Зниження ваги може:
Зменшення жирової маси сприяє зниженню рівня запальних процесів у тілі та покращує обмін речовин.
Надлишкова вага, особливо ожиріння, пов’язана з підвищеним рівнем хронічного запалення в організмі. Жирова тканина виробляє прозапальні цитокіни, які підтримують запальний процес. Схуднення допомагає зменшити ці запальні маркери.
Метаболічний синдром включає інсулінорезистентність, що є основою розвитку діабету 2 типу. Втрата ваги покращує чутливість тканин до інсуліну.
Вас може зацікавити