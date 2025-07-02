10 хвороб, при яких схуднення може врятувати життя: це важливо знати усім

Зниження ваги може суттєво покращити стан здоров’я при низці хронічних захворювань. Контроль маси тіла є важливим фактором у профілактиці та лікуванні таких хвороб, як діабет 2 типу, гіпертонія і серцево-судинні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Галини Сеник.

Ожиріння та надмірна вага

За словами експерта, схуднення знижує ризик розвитку ускладнень та покращує загальний фізичний стан.

Зменшення зайвої ваги може допомогти:

знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань

покращити контроль рівня цукру в крові

зменшити навантаження на суглоби

покращити якість сну

підвищити загальний рівень енергії та самопочуття

Важливо, щоб схуднення було поступовим і базувалося на збалансованому харчуванні та фізичній активності.

Цукровий діабет 2 типу

Втрата ваги сприяє нормалізації рівня цукру та підвищує чутливість до інсуліну.

Однак важливо, щоб схуднення було поступовим і контрольованим, а також базувалося на здоровому харчуванні і фізичній активності. Різке або надмірне схуднення без належного медичного контролю може бути шкідливим.

Гіпертонія

Схуднення допомагає знизити артеріальний тиск і зменшити потребу в ліках.

Основні переваги схуднення при гіпертонії:

зниження систолічного і діастолічного тиску

поліпшення чутливості до інсуліну

зниження рівня холестерину і тригліцеридів

зменшення ризику серцево-судинних захворювань

Головне - робити це поступово і здоровим способом: збалансоване харчування, помірна фізична активність, контроль за споживанням солі та алкоголю.

Неалкогольна жирова хвороба печінки

Зменшення маси тіла зменшує жирове навантаження на печінку та уповільнює прогресування фіброзу.

Поступове зниження ваги (приблизно 7-10% від початкової маси тіла) може допомогти:

зменшити кількість жиру в печінці

покращити функцію печінки

знизити запалення і фіброз печінки

покращити метаболічні показники (інсулінорезистентність, рівень ліпідів)

Важливо худнути поступово і здоровими методами: збалансоване харчування, регулярна фізична активність, уникнення швидких дієт і голодувань.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

Зниження ваги допомагає відновити овуляцію та покращити гормональний баланс.

СПКЯ - це гормональний розлад, який часто супроводжується інсулінорезистентністю, ожирінням, порушенням менструального циклу, проблемами з фертильністю та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу і серцево-судинних захворювань.

Чому схуднення важливе при СПКЯ:

покращення чутливості до інсуліну: втрата ваги допомагає знизити інсулінорезистентність, що зменшує ризик розвитку діабету

регулювання гормонального фону: зменшення ваги сприяє нормалізації рівнів андрогенів (чоловічих гормонів), що покращує стан шкіри, волосся і менструальний цикл

зниження ризику серцево-судинних захворювань: ожиріння підвищує навантаження на серце, тому зниження ваги захищає від гіпертонії, атеросклерозу та інших проблем

покращення фертильності: з нормалізацією ваги часто відновлюється овуляція, що підвищує шанси на зачаття

Артроз і захворювання суглобів

Менша вага знижує навантаження на суглоби, зменшуючи біль і сповільнюючи деградацію хрящів.

Важливо знати, що надлишкова вага створює додаткове навантаження на суглоби, особливо на колінні, тазостегнові та інші великі суглоби, що може посилювати біль і прискорювати руйнування хрящової тканини.

Серцево-судинні захворювання

Втрата зайвої ваги знижує ризик інфарктів, інсультів та інших серцевих ускладнень.

Зниження зайвої ваги допомагає зменшити навантаження на серце, покращує кровообіг, знижує рівень артеріального тиску і рівень "поганого" холестерину (LDL), а також зменшує ризик розвитку діабету 2 типу - усі ці фактори позитивно впливають на здоров’я серця.

Нічне апное

Зменшення ваги знижує частоту та тяжкість зупинок дихання під час сну.

Надмірна вага, особливо зайвий жир навколо шиї, часто погіршує обструктивне апное сну, бо сприяє звуженню дихальних шляхів. Зменшення ваги допомагає зменшити симптоми апное, покращує якість сну та загальний стан здоров’я.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Схуднення допомагає зменшити симптоми рефлюксу та знизити ризик ускладнень.

Надлишкова вага і ожиріння часто погіршують симптоми ГЕРХ, оскільки підвищують внутрішньочеревний тиск, що сприяє зворотному руху шлункового вмісту в стравохід.

Зниження ваги може:

зменшити частоту і інтенсивність печії

покращити роботу нижнього стравохідного сфінктера

зменшити тиск на шлунок і діафрагму

Хронічне запалення та метаболічний синдром

Зменшення жирової маси сприяє зниженню рівня запальних процесів у тілі та покращує обмін речовин.

Надлишкова вага, особливо ожиріння, пов’язана з підвищеним рівнем хронічного запалення в організмі. Жирова тканина виробляє прозапальні цитокіни, які підтримують запальний процес. Схуднення допомагає зменшити ці запальні маркери.

Метаболічний синдром включає інсулінорезистентність, що є основою розвитку діабету 2 типу. Втрата ваги покращує чутливість тканин до інсуліну.