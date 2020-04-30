Более 1 млн людей уже вылечились от коронавируса

От коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего тех, кто вылечились, зарегистрировано в США – 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч, в Иране – 73 тысячи, в Италии – свыше 71 тысяча.

Также более 48 тысяч людей вылечились во Франции, в Турции – 44 тысячи, в Бразилии – около 34 тысяч.

Зато от коронавирус умерли более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

Напомним, за сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысила 1 миллион. Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк - 300 тыс. лиц. Еще почти 114 тыс. пациентов с COVID-19 в Нью-Джерси.