1 июля: праздники и важные события на этот день

1 июля в Украине свой профессиональный праздник отмечают архитекторы, а в народном календаре сегодня день Ярила
Все праздники 1 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Ежегодно в первое воскресенье июля Украина отмечает День работников морского и речного флота, а также День Военно-морских сил ВСУ. В 2018 году этот профессиональный праздник приходится на 1 июля.
Еще один профессиональный праздник, отмечаемый 1 июля – День архитектуры Украины, который был установлен в 1995 году.
В народе 1 июля празднуется Федул или Ярилин день, посвященный богу солнца и природы. Считалось, что в этот период все живое начинает яро плодоносить.
Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.
Фото: 1 июля - День архитектуры в Украине (pixabay.com/Free-Photos)
В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
В 1859 году впервые была опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.
В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.
В 1896 году был представлен первый русский автомобиль Фрезе и Яковлева.
В 1917 году Россия впервые перешла на летнее время.
В 1937 году был принят закон о создании в Украинской республике заповедников.
В 1989 году в Киеве создана партия "Народный рух Украины".
В 1646 году – Готфрид Лейбниц, известный немецкий философ, математик, физик.
В 1804 году – Жорж Санд, французская писательница
В 1889 году – Вера Мухина, советский скульптор-монументалист ("Рабочий и колхозница").
В 1934 году – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.
В 1961 году – принцесса Диана, принцесса Уэльская.
В 1964 году – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
В 1967 году – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.
В 1884 году – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель самого первого детективного агентства.
В 1896 году – Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.
В 2009 году – Людмила Зыкина, советская певица, исполнительница русских народных песен.
Сегодня свои именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
Полезные свойства черешни (video.rbc.ua)