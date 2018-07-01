1 июля: праздники и важные события на этот день

1 июля в Украине свой профессиональный праздник отмечают архитекторы, а в народном календаре сегодня день Ярила

Все праздники 1 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

1 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно в первое воскресенье июля Украина отмечает День работников морского и речного флота, а также День Военно-морских сил ВСУ. В 2018 году этот профессиональный праздник приходится на 1 июля.

Еще один профессиональный праздник, отмечаемый 1 июля – День архитектуры Украины, который был установлен в 1995 году.

В народе 1 июля празднуется Федул или Ярилин день, посвященный богу солнца и природы. Считалось, что в этот период все живое начинает яро плодоносить.

Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Фото: 1 июля - День архитектуры в Украине (pixabay.com/Free-Photos)

1 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1751 году вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

В 1859 году впервые была опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.

В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.

В 1896 году был представлен первый русский автомобиль Фрезе и Яковлева.

В 1917 году Россия впервые перешла на летнее время.

В 1937 году был принят закон о создании в Украинской республике заповедников.

В 1989 году в Киеве создана партия "Народный рух Украины".

1 июля: в этот день родились

В 1646 году – Готфрид Лейбниц, известный немецкий философ, математик, физик.

В 1804 году – Жорж Санд, французская писательница

В 1889 году – Вера Мухина, советский скульптор-монументалист ("Рабочий и колхозница").

В 1934 году – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.

В 1961 году – принцесса Диана, принцесса Уэльская.

В 1964 году – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

В 1967 году – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.

1 июля: в этот день умерли

В 1884 году – Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель самого первого детективного агентства.

В 1896 году – Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.

В 2009 году – Людмила Зыкина, советская певица, исполнительница русских народных песен.

Именинники 1 июля

Сегодня свои именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

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