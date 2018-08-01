1 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

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1 августа в народе отмечается Макринин день. Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 1 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

1 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Сегодня нет международных праздников, однако многие страны отмечают свои национальные и профессиональные даты. К примеру, на Ямайке, в Барбадосе, Бермудах, Гайане, Тринидаде и Тобаго – День эмансипации. В Анголе, России и КНР – праздники, связанные с вооруженными силами этих стран. А еще Россия, Адыгея и Польша чтят многочисленные человеческие жертвы, погибшие в ходе военных конфликтов.

В народе 1 августа отмечается Макринин день. Считалось, что это самый мокрый день в году, а также завершение лета. Главная примета дня: насколько мокро на Мокрину, настолько дождливой будет осень.

1 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1774 году был открыт химический элемент кислород.

В 1798 году Английский флот под командованием адмирала Нельсона победил французов в Абукирском сражении.

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну.

В 1939 году в СССР открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, впоследствии – ВДНХ.

В 1944 году в ходе Второй мировой войны в Польше началось Варшавское восстание.

В 1964 году впервые вышла в эфир советская радиовещательная компания "Маяк".

В 1965 году впервые прозвучала песня Пола Маккартни "Yesterday".

В 1981 году – день рождения музыкального телеканала "MTV".

1 августа: в этот день родились

В 1818 году – Мария Митчелл, американская женщина-астроном, открывшая одноименную комету.

В 1819 году – Герман Мелвилл, американский писатель, автор "Моби Дик".

В 1923 году – Валентина Леонтьева, советская телеведущая, диктор телевидения.

В 1936 году – Ив Сен Лоран, известный французский модельер.

В 1942 году – Джерри Гарсиа, американский рок-музыкант, фронтмен группы "Grateful Dead".

1 августа: в этот день умерли

В 1913 году – Леся Украинка, известная украинская поэтесса, писательница.

В 1969 году – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец-бас.

В 1997 году – Святослав Рихтер, советский пианист-виртуоз, один из крупнейших пианистов XX века.

Именинники 1 августа

Сегодня свои именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Евгения, Евфросиния, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.