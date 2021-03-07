Более 1,5 тысяч раз: в Сербии заявили о незаконной прослушке президента

Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи незаконно прослушивали 1572 раза. Министерство внутренних дел страны начало расследование.
Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, пишет местное издание Danas.
В субботу в Сербии провели заседание Совета национальной безопасности. Выяснилось, что к незаконной прослушке были причастны высокопоставленные чиновники МВД.
"Всех проверили на полиграфе, сразу скажу - все они отвечали на самые важные вопросы, которые мы им задавали, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда" - сказал Вулин.
По его словам, все было передано в прокуратуру по организованной преступности. О мотивах прослушки Вулин не сообщил.
Ранее сообщалось, что СБУ продолжает расследование уголовного производства о прослушке кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.
Кроме того, по факту возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией полиция открыла уголовное дело.