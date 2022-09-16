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Обяжут слушать сердцебиение плода: Венгрия усложнила условия проведения абортов

Фото: Венгрия усложнила условия проведения абортов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начало бороться с демографическим кризисом. Женщин обяжут слушать сердцебиение плода перед абортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Правительство Венгрии обвинило женщин в падении рождаемости и усложнило условия проведения абортов.

Министерство внутренних дел заявило, что "почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением".

"Гинекологов, акушеров и других медицинских работников, предоставляющих услугу избавления от нежелательной беременности, обяжут демонстрировать женщинам жизненно важные функции плода четко идентифицируемым образом", - говорится в сообщении.

Само сердцебиение плода будет считаться достоверным признаком жизнедеятельности. В качестве доказательства выполнения указа врачи будут давать специальный отчет.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиционирует себя поборником традиционных семейных ценностей и предлагает большие налоговые льготы и субсидии для многодетных семей, пытаясь повысить уровень рождаемости в стране.

Напомним, что Венгрия больше не может считаться демократией, а европейские ценности находятся под системной опасностью.

Также Европейская комиссия намерена рекомендовать сократить финансирование Венгрии.

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Венгрия