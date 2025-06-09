​​​​​​​Як дізнатись, що машина була у ДТП: 5 надійних ознак колишньої аварії

Що не так в салоні

В кожному сучасному авто інтер’єр оформлено якісно і акуратно, тож будь-яка більш-менш значна аварія залишає у ньому сліди у вигляді порушень покриттів, стикування деталей тощо.

Відразу попередимо, що не тільки ДТП може бути причиною дрібних негараздів оздоблення. Проте коли в салоні є відразу кілька таких ознак, навряд чи це можна вважати випадковістю, отже, з такою машиною слід розбиратись більш детально.

Кермо

Спершу слід перевірити, чи рівна площина керма, бо його обід часто деформується після зіткнення з грудьми водія. Спрацювання подушки безпеки в центрі керма виказують нова маточина або сліди ремонту її оббивки: заклеєні розриви, нова шкіра на пластику.

Власне, кермо, якщо воно виглядає новішим за решту деталей салону, теж натякає на спробу приховати ДТП. Так само викликають підозру непотрібні кнопки, які не відповідають комплектації авто.

Зауважимо, що заміна керма чи його нова обшивка можуть бути результатом природного зношування через контакт з руками водія. Але на більшості моделей таке трапляється не раніше, ніж після 100 – 150 тисяч кілометрів пробігу.

Покриття торпедо

Під час аварії подушка безпеки вистрелює, розриваючи обшивку торпедо у найпомітнішому місці. Панель ремонтують, маскуючи лінію розриву, або повністю замінюють. Перший варіант помітити легко, другий – складніше. Нерівні стики та сліди інструментів на кріпильних гвинтах виказують ремонт.

У деяких авто можна окремо замінити накладку, що приховує відсік з аербегом у торпедо, але така операція коштує дорого, і не всі власники звертаються до професіоналів. Самостійне виконання робіт часто має явні сліди.

Пам’ятайте, що в багатьох моделях фронтальна подушка не спрацьовує, якщо пасажир не був пристебнутий ременем або крісло було порожнім.

Також подушки не активуються при легких зіткненнях. Тож наявність оригінальних аербегів ще не гарантує, що авто не потрапляло в аварії.

Фото: часто ремонт машини після ДТП виказують нерівні стики між деталями оббивки. (pixabay.com)

Облицювання

Після аварії, якщо салон автомобіля розбирали, не завжди вдається зібрати всі елементи так, як це було зроблено на заводі, особливо якщо використовувалися неоригінальні запчастини.

Найчастіше економлять на кліпсах та пістонах кріплення панелей, через що останні мають нерівні стики та зазори. Однак важливо з’ясувати причину розбирання - можливо, хтось всього лише встановлював парктронік чи гучномовці.

Крісла

Під час ДТП механізми передніх крісел можуть пошкодитись. Наприклад, якщо удар був ззаду, шарнір регулювання спинки може зламатися під масою тіла людини, яке різко подається назад. Тож перевірте всі функції регулювання сидінь, стан підголівників та оббивки, зокрема там, де зашиті подушки безпеки.

Дрібні деталі

Слабкими місцями при аварії є перемикачі, ручки, кришки та інші виступаючі елементи. Під час неконтрольованих рухів людей та предметів вони часто ламаються або отримують пошкодження.

Тож варто запитати власника, чому важелі під кермом чи, наприклад, протисонячні козирки мають сліди демонтажу або відрізняються за кольором – це може бути свідченням ремонту після ДТП.

Висновок

Звісно, професіонали автосервісу і ринкові маклери назвуть вам ще дюжину ознак того, що машина колись потрапляла в аварію. Більшість з них стосуватимуться екстер’єру машини, але їхнє виявлення теж потребує кваліфікації, а то й деякого інструменту.

Між тим ви зможете без витрат на послуги експертів відфільтрувати найбільш явні биті авто, якщо ви виконаєте дослідження самостійно. І починати є сенс саме з інтер’єру.