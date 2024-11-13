​​​​​​​Вбивство Фаріон: суд продовжив запобіжний захід підозрюваному

Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Він залишився під вартою без права застави ще на 60 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Під час слухання справи прокурор зауважив, що строк дії запобіжного заходу для Зінченка має завершитись 17 листопада 2024 року, однак ухвалою слідчого судді його було продовжено до 25 січня 2025 року.

Проте навіть за цей час завершити розслідування неможливо, адже ще тривають слідчі та процесуальні дії та не завершені усі експертизи.

"Під час досудового розслідування було зібрано ряд нових доказів, які дають підставу вважати підозру, вручену Зінченку, обґрунтованою", - сказав прокурор.

Він пояснив, що зокрема, згідно з висновком портретознавчої експертизи, особа, яка зображена на фото в панамі, окулярах і червоній футболці, яка виходячи з показань свідків і проведених слідчих експериментів стріляла в Фаріон, це та сама особа, яка зображена на експериментальних взірцях.

"Це відеозаписи із судових засідань відносно Зінченка. Згідно з висновком експерта, Зінченко В'ячеслав і особа, зображена на фото - це одна і та сама особа. Одорологічна експертиза підтверджує, що запаховий слід з лавки належить Зінченку з ймовірністю 96,6%", - підсумував прокурор.

За його словами, ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави, не змінились.