​В Черновицкой области ужесточили карантин из-за коронавируса

В Черновицкой области ужесточили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондентом РБК-Украина.

Осачук сообщал, что вчера вечером заседала областная комиссия Службы экономической безопасности и чрезвычайных ситуация, где приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде.

"Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов. Обязательно станет лучше и обязательно сможете еще отпраздновать", - сказал Осачук.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за коронавируса в Украине могут ввести ограничительные меры на территории всей страны.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.