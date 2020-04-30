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​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 14:52
​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия подтвердили коронавирус
Фото: Высший совет правосудия (vru.gov.ua)

Сейчас инфицированный находится на самоизоляции

Сотрудник секретариата Высшего совета правосудия сообщил, что у него подтвердилось подозрение на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Сообщается, что сейчас заболевший находится на самоизоляции. Его состояние не требует госпитализации.

"Также установлен круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, проводится тестирование сотрудников, дезинфицируются помещения и принимаются все меры для предотвращения распространения заболевания", - говорится в сообщении.

В Совете сообщили, что после объявления карантина большинство работников были переведены на дистанционную работу, а остальные - регулярно обеспечивалась специальными средствами индивидуальной защиты.

"Надеемся, что количество больных будет ограничено одним случаем", - говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.

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