​У квітні у Тернопільській області розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

На території Тернопільської області відбудеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники. Вона розпочнеться у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.
Як повідомляється, польський фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.
Метою ексгумації є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.
Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич зазначив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.
"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", - розповів Данцевич.
За його словами, після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.
Зазначається, що під час Волинської трагедії у лютому 1945 року у Пужниках загинули близько 80 осіб.
Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.
10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Пізніше це підтвердили в МЗС України.
Київ і Варшава вже обмінялися списками місць, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії для подальшої ексгумації. Однак точні локації не розголошували.
Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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