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​У квітні у Тернопільській області розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

Тернопільська область, Понеділок 13 січня 2025 17:37
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​У квітні у Тернопільській області розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії Фото: Україна дозволила у Тернопільській області ексгумацію жертв Волинської трагедії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На території Тернопільської області відбудеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники. Вона розпочнеться у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Як повідомляється, польський фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

Метою ексгумації є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич зазначив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", - розповів Данцевич.

За його словами, після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.

Зазначається, що під час Волинської трагедії у лютому 1945 року у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Ексгумація жертв Волинської трагедії

Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Пізніше це підтвердили в МЗС України.

Київ і Варшава вже обмінялися списками місць, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії для подальшої ексгумації. Однак точні локації не розголошували.

Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Польща Тернопільська область Волинська трагедія
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