​У квітні у Тернопільській області розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

На території Тернопільської області відбудеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники. Вона розпочнеться у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Як повідомляється, польський фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

Метою ексгумації є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич зазначив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", - розповів Данцевич.

За його словами, після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.

Зазначається, що під час Волинської трагедії у лютому 1945 року у Пужниках загинули близько 80 осіб.